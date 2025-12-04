Ричмонд
Омичи столкнулись со сложностями входа в Roblox

Накануне популярная игра перестала открываться в России.

Источник: Комсомольская правда

Омичи столкнулись с полной блокировкой игровой платформы Roblox. Накануне тысячи пользователей не смогли запустить игру. Как оказалось, платформа была заблокирована по всей стране. О блокировке сообщили в Роскомнадзоре.

Причиной решения стало выявление на платформе материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию, а также контент с ЛГБТ-тематикой*.

В ведомстве пояснили, что неоднократный мониторинг показал: внутренняя система модерации Roblox не способна обеспечить полную безопасность контента.

«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий материал, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей и создаёт условия для совершения противоправных действий», — заявили в Роскомнадзоре.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на территории страны.

Ранее мы писали, что информацию о задолженности омичам расскажет искусственная женщина по имени «Полина».