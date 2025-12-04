Работу круглосуточных магазинов могут массово ограничить в РФ

В Государственную думу внесен законопроект, который позволит региональным властям вводить ночные ограничения на работу торговых точек для противодействия незаконной продаже алкоголя.
Инициатива направлена на решение проблемы, особенно острой для небольших магазинов, расположенных в жилых зданиях. Такие точки часто прибегают к различным уловкам для реализации спиртных напитков, например регистрируются как предприятия общественного питания или проводят расчеты через кассовые аппараты только утром. Иногда в них реализуется контрафактная продукция, не отраженная в учетных системах.
По мнению авторов законопроекта, одного запрета на продажу алкоголя недостаточно для эффективной борьбы с нелегальной торговлей, поэтому требуются дополнительные меры, включая временные ограничения на деятельность торговых объектов, передает «Известия».
Ранее создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкоголя в России в течение декабря и всех новогодних праздников. Соответствующая мера должна положительно сказаться на уровне демографии в стране. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, может ли такая инициатива действительно вступить в силу.