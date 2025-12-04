Работу круглосуточных магазинов могут массово ограничить в РФ

Инициатива направлена на решение проблемы, особенно острой для небольших магазинов, расположенных в жилых зданиях. Такие точки часто прибегают к различным уловкам для реализации спиртных напитков, например регистрируются как предприятия общественного питания или проводят расчеты через кассовые аппараты только утром. Иногда в них реализуется контрафактная продукция, не отраженная в учетных системах.