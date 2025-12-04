Для аварийного рейса Red Wings перенесли дату: когда он отправится в Пхукет

Вылет пассажирского рейса Red Wings из Москвы на Пхукет, который недавно был вынужден вернуться в Домодедово, перенесли. Об этом перевозчик сообщил РИА «Новости».
По данным авиакомпании, самолёт вылетит в 01:40 по московскому времени 5 декабря. Для выполнения рейса подготовлен резервный самолёт.
Как сообщал сайт KP.RU, ранее стало известно, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, подал сигнал бедствия над Подмосковьем. Экипаж включил тревожный код 7700 вскоре после вылета из Домодедово. Лайнер поднялся в воздух с опозданием от расписания и почти сразу начал снижать скорость и уходить на повторные круги.
Также отмечалось, что, по данным сервиса Flightradar, за посадкой воздушного судна в режиме онлайн следили почти 100 тысяч человек.