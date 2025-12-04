Для аварийного рейса Red Wings перенесли дату: когда он отправится в Пхукет

Как сообщал сайт KP.RU, ранее стало известно, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, подал сигнал бедствия над Подмосковьем. Экипаж включил тревожный код 7700 вскоре после вылета из Домодедово. Лайнер поднялся в воздух с опозданием от расписания и почти сразу начал снижать скорость и уходить на повторные круги.