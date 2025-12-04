Врач получил тюремный срок за поставки кетамина Мэттью Перри

Как установило следствие, в сентябре 2023 года Пласенсию познакомили с Перри как с известным человеком, нуждающимся в кетамине и готовым за него платить. Пласенсия покупал кетамин у другого врача, Марка Чавеса, и продавал его Перри. Обвинение подчёркивает, что «Пласенсия решил воспользоваться уязвимостью актёра ради получения прибыли вместо того, чтобы поступить так, как было бы лучше для Перри, который боролся с зависимостью большую часть своей жизни».
Пласенсия признал свою вину. Ранее Чавес также признал вину в этом преступлении, приговор ему вынесут 17 декабря.
Тело Мэттью Перри нашли 28 октября 2023 года в его доме в Калифорнии. Результаты экспертизы показали, что артист проходил кетаминовую терапию, однако вещество в его организме на момент смерти не было связано с этим лечением.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.