Врач получил тюремный срок за поставки кетамина Мэттью Перри

Как установило следствие, в сентябре 2023 года Пласенсию познакомили с Перри как с известным человеком, нуждающимся в кетамине и готовым за него платить. Пласенсия покупал кетамин у другого врача, Марка Чавеса, и продавал его Перри. Обвинение подчёркивает, что «Пласенсия решил воспользоваться уязвимостью актёра ради получения прибыли вместо того, чтобы поступить так, как было бы лучше для Перри, который боролся с зависимостью большую часть своей жизни».