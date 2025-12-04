В четырех округах Прикамья временно отключат радио и телевидение

В четырех окружных центрах Пермского края в период с 8 по 12 декабря проведут краткосрочные отключения средств телерадиовещания. Краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил об отключении пакетов цифрового телевидения и радио.
В зону отключения телерадиовещания попадут:
— 8 декабря с 12:00 до 18:00 Чайковский («Радио России»);
— 9 декабря с 14:00 до 16:00 Красновишерск («Радио России»);
— 9 декабря с 11:00 до 18:00 Очер (цифровой пакет РТРС-2);
— 12 декабря с 12:00 до 14:00 Октябрьский («Радио России»).
Передающее оборудование отключат для проведения профилактических и плановых работ. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.
