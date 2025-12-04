Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех округах Прикамья временно отключат радио и телевидение

Профилактику и ремонт передающих устройств проведут с 8 по 12 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В четырех окружных центрах Пермского края в период с 8 по 12 декабря проведут краткосрочные отключения средств телерадиовещания. Краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил об отключении пакетов цифрового телевидения и радио.

В зону отключения телерадиовещания попадут:

— 8 декабря с 12:00 до 18:00 Чайковский («Радио России»);

— 9 декабря с 14:00 до 16:00 Красновишерск («Радио России»);

— 9 декабря с 11:00 до 18:00 Очер (цифровой пакет РТРС-2);

— 12 декабря с 12:00 до 14:00 Октябрьский («Радио России»).

Передающее оборудование отключат для проведения профилактических и плановых работ. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.

Пермский край 5 декабря отметит День волонтера. В его честь на главной телебашне в Перми включат специальную архитектурно-художественную подсветку.