Адвокат Миронов: Истребование дела Долиной ВС РФ — благоприятный диагноз

Истребование Верховным судом России дела о сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной адвокат Иван Миронов назвал благоприятным диагнозом.
Он отметил, что суд планирует рассмотреть не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и все материалы дела. После этого будет решено, оставить дело в архиве или передать в зал заседаний. Если дело попадет в зал, Верховный суд проверит законность принятых актов.
В ноябре суд сохранил квартиру за Долиной, которую она продала под влиянием мошенников, и не вернул деньги покупательнице Лурье, отклонив ее иск. Адвокат считает, что истребование дела может указывать на грубые ошибки кассации.
— Миссия Верховного суда — не только исправлять единичные ошибки, но и выстраивать единообразную практику по типовым спорам о недвижимости, — сказал Миронов в интервью изданию Lenta.ru.
Он подчеркнул, что истребование дела — это безусловно благоприятный, хотя и промежуточный процессуальный диагноз.
Верховный суд запросил материалы дела оспаривания сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом рассказала адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье, Светлана Свириденко.
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме. Из-за произошедшего в стране появился «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».