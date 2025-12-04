Адвокат Миронов: Истребование дела Долиной ВС РФ — благоприятный диагноз

Он отметил, что суд планирует рассмотреть не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и все материалы дела. После этого будет решено, оставить дело в архиве или передать в зал заседаний. Если дело попадет в зал, Верховный суд проверит законность принятых актов.