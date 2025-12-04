Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Миронов: Истребование дела Долиной ВС РФ — благоприятный диагноз

Истребование Верховным судом России дела о сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной адвокат Иван Миронов назвал благоприятным диагнозом.

Истребование Верховным судом России дела о сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной адвокат Иван Миронов назвал благоприятным диагнозом.

Он отметил, что суд планирует рассмотреть не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и все материалы дела. После этого будет решено, оставить дело в архиве или передать в зал заседаний. Если дело попадет в зал, Верховный суд проверит законность принятых актов.

В ноябре суд сохранил квартиру за Долиной, которую она продала под влиянием мошенников, и не вернул деньги покупательнице Лурье, отклонив ее иск. Адвокат считает, что истребование дела может указывать на грубые ошибки кассации.

— Миссия Верховного суда — не только исправлять единичные ошибки, но и выстраивать единообразную практику по типовым спорам о недвижимости, — сказал Миронов в интервью изданию Lenta.ru.

Он подчеркнул, что истребование дела — это безусловно благоприятный, хотя и промежуточный процессуальный диагноз.

Верховный суд запросил материалы дела оспаривания сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом рассказала адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье, Светлана Свириденко.

Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме. Из-за произошедшего в стране появился «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».