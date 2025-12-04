Россияне смогут безопасно подтверждать свою личность: что известно о новой отметке в паспорте

Уже с 1 января следующего года россияне смогут по своему желанию внести в паспорт номер записи из единого федерального информационного регистра. Такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и другие необходимые данные. Об этом, как сообщил РИА Новости, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН… Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — заявил Пашен.
Политик отметил, что введение такого идентификатора является важным шагом к тому, чтобы каждый гражданин мог пользоваться современной и защищённой цифровой средой.
Отмечается, что вся информация будет защищена в соответствии с российским законодательством. Чтобы получить новую отметку, гражданину нужно будет обратиться в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД России или в МФЦ. Услуга будет бесплатной.
Ранее в Госдуме напомнили, что любой гражданин РФ вправе поставить в паспорт отметку с номером своего ИНН. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства № 32 от 22 января 2002 года.
Отметку можно оформить в любом налоговом органе, который работает с физическими лицами. При этом подчёркивается, что штамп в паспорте не заменяет само свидетельство ИНН, но помогает упростить оформление разных документов — договоров, сделок с недвижимостью, справок о доходах, в том числе при оформлении пенсий. Он также ускоряет проверку данных при подаче бумаг. Внесение ИНН в паспорт остаётся добровольным и служит дополнительным способом быстрее подтвердить личные данные, когда это требуется.
Также сообщалось, что граждане могут бесплатно поставить в паспорт штамп о группе крови и резус факторе. Его оформляют в медицинских организациях — на станции переливания крови или в поликлинике по месту жительства. Процедура полностью бесплатна для пациента, так как оплачивается по полису ОМС.