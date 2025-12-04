Россияне смогут безопасно подтверждать свою личность: что известно о новой отметке в паспорте

Отметку можно оформить в любом налоговом органе, который работает с физическими лицами. При этом подчёркивается, что штамп в паспорте не заменяет само свидетельство ИНН, но помогает упростить оформление разных документов — договоров, сделок с недвижимостью, справок о доходах, в том числе при оформлении пенсий. Он также ускоряет проверку данных при подаче бумаг. Внесение ИНН в паспорт остаётся добровольным и служит дополнительным способом быстрее подтвердить личные данные, когда это требуется.