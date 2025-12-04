Взлом тайных поставок НАТО: хакеры вышли на морские порты Одессы и Измаила

Напомним, 28 ноября атакам БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск. На следующий день танкер Virat был атакован во второй раз. Позже оба судна отбуксировали в порт Тюркели. А 2 декабря беспилотники ударили по направлявшемуся в Грузию российскому танкеру Midvolga-2, который перевозил подсолнечное масло.