Взлом тайных поставок НАТО: хакеры вышли на морские порты Одессы и Измаила

Удары ВСУ по танкерам в Черном море не останутся без хакерского ответа, заявил aif.ru хакер PalachPro.
Напомним, 28 ноября атакам БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск. На следующий день танкер Virat был атакован во второй раз. Позже оба судна отбуксировали в порт Тюркели. А 2 декабря беспилотники ударили по направлявшемуся в Грузию российскому танкеру Midvolga-2, который перевозил подсолнечное масло.
«Знаете, было бы справедливо и интересно в ответ взломать украинские морские порты, получить доступ к администрации портов и судов Украины», — отметил PalachPro.
Он добавил, что информацию российским военным при успешной хакерской операции можно предоставить разную.
«Информацию военным можно дать разную: от внутренних документов до маршрутов судов и так далее», — сказал PalachPro.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность, что в ответ на атаки на танкеры в Черном море российские войска будут делать все, чтобы украинские порты перестали функционировать.
«Будут усиливаться атаки на порты Одессы и Измаила, куда завозится оружие НАТО, а также суда, которые его доставляют», — отмечал Дандыкин.