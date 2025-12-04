Ричмонд
Взлом тайных поставок НАТО: хакеры вышли на морские порты Одессы и Измаила

Хакеры рассказали, что намерены сделать в ответ на удары ВСУ по танкерам.

Источник: Аргументы и факты

Удары ВСУ по танкерам в Черном море не останутся без хакерского ответа, заявил aif.ru хакер PalachPro.

Напомним, 28 ноября атакам БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск. На следующий день танкер Virat был атакован во второй раз. Позже оба судна отбуксировали в порт Тюркели. А 2 декабря беспилотники ударили по направлявшемуся в Грузию российскому танкеру Midvolga-2, который перевозил подсолнечное масло.

«Знаете, было бы справедливо и интересно в ответ взломать украинские морские порты, получить доступ к администрации портов и судов Украины», — отметил PalachPro.

Он добавил, что информацию российским военным при успешной хакерской операции можно предоставить разную.

«Информацию военным можно дать разную: от внутренних документов до маршрутов судов и так далее», — сказал PalachPro.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность, что в ответ на атаки на танкеры в Черном море российские войска будут делать все, чтобы украинские порты перестали функционировать.

«Будут усиливаться атаки на порты Одессы и Измаила, куда завозится оружие НАТО, а также суда, которые его доставляют», — отмечал Дандыкин.

