Иркутян предупредили об отключении отопления и горячей воды 4 декабря

В Иркутске 4 декабря в связи с плановыми ремонтами на теплосетях будет временно прекращена подача отопления и горячей воды в ряде районов.
Под отключение попадают жилые дома в Правобережном, Свердловском и Ленинском округах. Работы затронут объекты по ул. Петрова, 56/2, ул. Доржи Банзарова, 1, ул. Розы Люксембург, 64, ул. 2-я Батарейная, 2.
Также запланирован ремонт магистрального трубопровода в Свердловском округе. В ряде домов перерыв в подаче ресурсов может продлиться до 21:00.
Администрация призывает жителей заранее подготовиться к временным неудобствам. Уточнить детали по срокам отключения и списку конкретных домов можно в своей управляющей или ресурсоснабжающей организации.
