Жертва роковой квартиры. Как в омском подъезде пытались заживо сжечь человека

За два года до этих событий в подъезд въехали новые жильцы — и понеслось. Новосёлы сразу начали устраивать попойки, мучая соседей шумом, криками, а иногда и кое-чем пострашнее. Так, жительница одной из соседних квартир рассказывала, что им с мужем приходилось провожать и встречать детей, так как на критику новые жильцы реагировали угрозами, и школьники просто боялись заходить в подъезд.