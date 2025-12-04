Жертва роковой квартиры. Как в омском подъезде пытались заживо сжечь человека

Пятиэтажка по адресу Труда, 9А в Омске — типичная малосемейка. Длинные захламлённые коридоры с большим количеством дверей, небольшие квартиры — и, зачастую, не самые благополучные жильцы. Один из местных так отзывался о своём доме в отзывах на «ДубльГисе»:
«Страшный домик, бабка полами за стенкой скрипит. Пару раз кого-то зарезали. Но в целом пойдёт».
Однако именно здесь в январе 2017 года разыгралась трагедия, равных которой за последнее время Омск не знал. А началось всё с затяжного конфликта всего подъезда с жильцами одной квартиры.
Неприятное соседство.
За два года до этих событий в подъезд въехали новые жильцы — и понеслось. Новосёлы сразу начали устраивать попойки, мучая соседей шумом, криками, а иногда и кое-чем пострашнее. Так, жительница одной из соседних квартир рассказывала, что им с мужем приходилось провожать и встречать детей, так как на критику новые жильцы реагировали угрозами, и школьники просто боялись заходить в подъезд.
А однажды пьяный сосед перелез на соседний балкон, забрался в чужую квартиру и улёгся спать на одной из кроватей. Пришлось вызывать полицию.
В тот роковой день, 8 января, в «нехорошей квартире» тоже была тусовка. Однако и Сергей П., муж той самой пострадавшей соседки, тоже не проводил ноогодние каникулы в трезвости. Проснувшись в районе 11 часов утра, он допил оставшееся со вчера вино и сходил в магазин за водкой.
Именно в этом доме и произошла трагедия.
Роковые сигареты.
Вскоре в его дверь постучали. Это были гости соседей той самой квартиры, попросившие закурить. Сергей поделился с ними сигаретами, а спустя какое-то время, выпив водки, решил выйти в подъезд.
На лестничной клетке он увидел двух гостей, одного из которых, вероятно, вследствие опьянения, стошнило прямо на пол. Сергей заставил мужчину убрать за собой с помощью газет, лежавших на почтовых ящиках, выпил вместе с ними и опять ушёл домой. Ненадолго.
Выпив ещё водки, мужчина снова пошёл на лестничную клетку и заметил, что один из гостей попросту уснул на площадке. Увиденное привело Сергея в ярость: он начал пинать лежавшего и прогонять его из подъезда, а когда тот не подчинился, произнёс:
«Ну всё, козёл, ты меня достал. Я тебя подожгу, клянусь, подожгу!».
Схватив зажигалку и двухлитровую бутылку растворителя, мужчина отправился выполнять свою угрозу.
Горевшего закидывали снегом.
У подъезда в тот момент стояли трое — старшая по дому, дворник и другой жилец, вышедший, чтобы встретить девушку. Старшая как раз позвонила в полицию, пожаловаться на очередной загул жильцов нелюбимой всеми квартиры. Поэтому стражи порядка выехали на место трагедии ещё до того, как та начала происходить.
Внезапно дворник и второй жилец увидели, как в окне подъезда, между вторым и третьим этажами, полыхнуло пламя. Они немедленно бросились внутрь и увидели горящего человека, который, корчась, пытался добраться до лестницы.
В подъезде, похожем на этот, всё и произошло.
Мужчины сбегали вниз, набрали в дворницкую лопату снега и принялись закидывать пострадавшего. Вскоре из квартиры вышел Сергей — и, как ни в чём не бывало, пошёл в магазин за догоном. По возвращении его встретили и «скорая», вызванная одной из соседок, и полицейские, которые приехали разбираться с дебоширами, а попали на попытку убийства с особой жестокостью. Поджигателя немедленно задержали.
Ничего не помню!
Сергей дал признательные показания. Однако позже, в суде, от них отказался. Он заявил, что вообще не помнит, что делал в подъезде, поскольку был пьян. Однако в показаниях, данных после задержания, свои мотивы мудчина описал достаточно чётко:
«Он облил и поджег потерпевшего, потому что у него внутри накопилась злость, но не к потерпевшему, а вообще из-за того, что в его подъезде на этой площадке часто употребляют спиртное, спят пьяные, гадят в подъезде. Не вызвал скорую помощь и не принимал участия в тушении потерпевшего, поскольку растерялся и испугался».
В результате суд приговорил поджигателя к 9 годам колонии строгого режима. Его жертва выжила, однако получила серьёзные ожоги, а на лице на всю жизнь остались незаживающие рубцы.