Новая отметка появится в паспортах россиян

С 1 января 2026 года по желанию россиян в их паспортах будет ставиться новая отметка, сообщает ИА DEITA.RU.

В паспорте может появиться записи о номере единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), благодаря которой можно будет дистанционно и безопасно подтверждать свою личность и данные.

Это будет персональны ключом, который позволит быстро и безопасно пользоваться всеми услугами, которые предоставляет государство. Достаточно будет просто указать номер. Доступным будет все — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

Как сообщает «Российская газета», считается, что этот станет важным шагом к повышению безопасности и универсальности цифровизации в стране. Тем, кто захотят поставить такую отметку в своем паспорте, нужно будет лишь один раз обратиться в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ.

Данная отметка — добровольная, и ставится бесплатно. ИНН в паспорте также остается действительным. Ранее сообщалось, что каждый россиянин имеет право бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови.

Это необходимо в случае, если понадобится срочная операция, либо иное врачебное вмешательство. Врачи не будут ждать результатов анализа крови, а смогут быстро помочь в случае беды.