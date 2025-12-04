Новая отметка появится в паспортах россиян

В паспорте может появиться записи о номере единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), благодаря которой можно будет дистанционно и безопасно подтверждать свою личность и данные.
Это будет персональны ключом, который позволит быстро и безопасно пользоваться всеми услугами, которые предоставляет государство. Достаточно будет просто указать номер. Доступным будет все — от оформления пособий и льгот до регистрации имущественных прав.
Как сообщает «Российская газета», считается, что этот станет важным шагом к повышению безопасности и универсальности цифровизации в стране. Тем, кто захотят поставить такую отметку в своем паспорте, нужно будет лишь один раз обратиться в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ.
Данная отметка — добровольная, и ставится бесплатно. ИНН в паспорте также остается действительным. Ранее сообщалось, что каждый россиянин имеет право бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови.
Это необходимо в случае, если понадобится срочная операция, либо иное врачебное вмешательство. Врачи не будут ждать результатов анализа крови, а смогут быстро помочь в случае беды.