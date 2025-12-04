Ричмонд
Школьные музеи Красноярского края — одни из лучших в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершился Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций Российской Федерации.

Источник: НИА Красноярск

На федеральный этап было представлено 509 работ от детских садов и школ, техникумов и центров дополнительного образования из 55 субъектов страны.

Красноярский край на конкурсе представили семь школьных музеев — финалисты краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности из 6 муниципалитетов региона.

В итоге ребята и педагоги показали достойные результаты, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Так, первое место в номинации «Виртуальный тур по музею образовательной организации» занял музей «Крылья Взлетки» МАОУ «Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В. С. Молокова» г. Красноярска.

Второе место в номинации «Лучшее музейное мероприятие» — у музея «Лицейское время» МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска.

Четвертое место в номинации «Лучшее музейное мероприятие» занял музей Боевой и трудовой славы КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф. Э. Дзержинского», а в номинации «Экспозиция музея образовательной организации, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — историко-краеведческий музей «Взгляд в прошлое» МБОУ «Средняя школа № 41 имени Героя Советского Союза В. С. Молокова» г. Норильска.