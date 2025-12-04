Школьные музеи Красноярского края — одни из лучших в России

Четвертое место в номинации «Лучшее музейное мероприятие» занял музей Боевой и трудовой славы КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф. Э. Дзержинского», а в номинации «Экспозиция музея образовательной организации, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — историко-краеведческий музей «Взгляд в прошлое» МБОУ «Средняя школа № 41 имени Героя Советского Союза В. С. Молокова» г. Норильска.