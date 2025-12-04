В США вынесли приговор медику, продававшему наркотики актёру Мэттью Перри

Суд в США вынес приговор бывшему врачу Сальвадору Пласенсии, который неоднократно продавал наркотическое вещество американскому актёру Мэттью Перри, сообщили в прокуроре Центрального округа штата Калифорния.
Медик проведёт в тюрьме два с половиной года. В решении суда отмечается, что Пласенсия поставлял наркотики актёру, несмотря на то, что был осведомлён о его зависимости.
Осужденный признал свою вину. Он рассказал, что в сентябре 2023 года его с Перри познакомил один из пациентов с целью покупки актёром наркотиков. Медик приобретал вещество у другого врача — Марка Чавеса — и перепродавал его Перри.
Приговор второму фигуранту дела должны вынести 17 декабря.
Напомним, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался в конце октября 2023 года в возрасте 54 лет. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе. В середине декабря того же года газета The New York Times написала, что причиной смерти актёра стало острое воздействие наркотического вещества. Журналисты сослались на результаты вскрытия.