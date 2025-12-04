Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СBS: умер гитарист Стив Кроппер

Кроппер является одним из основателей инструментального коллектива Booker T. & the M.G.'s.

Источник: Аргументы и факты

Американский музыкант Стив Кроппер, один из основателей инструментального коллектива Booker T. & the M.G. s, ушёл из жизни на 85-м году, сообщили в эфире телеканала CBS.

Он был известен как один из ключевых гитаристов мемфисской сцены и автор многочисленных популярных композиций.

Исполнитель стал частью квартета с момента его создания в начале 1960-х годов. Группа работала в жанрах джаза, соула, блюза, фанка и ритм-н-блюза, а также участвовала в записи музыкального сопровождения для целой плеяды культовых артистов, включая Отиса Реддинга, Уилсона Пикетта и других легенд американской сцены.

За годы творчества Кроппер неоднократно получал профессиональное признание и стал лауреатом премии «Грэмми» за работы, созданные совместно с командой. Информация о причинах его смерти пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что гитарист метал-хардкор-группы Nerfreak, ранее числившийся пропавшим, оказался жертвой трагической аварии в Санкт-Петербурге.