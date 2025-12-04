СBS: умер гитарист Стив Кроппер

Американский музыкант Стив Кроппер, один из основателей инструментального коллектива Booker T. & the M.G. s, ушёл из жизни на 85-м году, сообщили в эфире телеканала CBS.
Он был известен как один из ключевых гитаристов мемфисской сцены и автор многочисленных популярных композиций.
Исполнитель стал частью квартета с момента его создания в начале 1960-х годов. Группа работала в жанрах джаза, соула, блюза, фанка и ритм-н-блюза, а также участвовала в записи музыкального сопровождения для целой плеяды культовых артистов, включая Отиса Реддинга, Уилсона Пикетта и других легенд американской сцены.
За годы творчества Кроппер неоднократно получал профессиональное признание и стал лауреатом премии «Грэмми» за работы, созданные совместно с командой. Информация о причинах его смерти пока не раскрывается.
