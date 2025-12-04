Новосибирские парки вводят запрет на электроснегокаты

Дирекция городских парков запретила использование электроснегокатов на всех своих территориях и призывает жителей сообщать о нарушениях.
По информации ведомства, на территории парков неоднократно фиксировалось незаконное размещение такой техники.
«Обращаем внимание, что это несогласованная и несанкционированная деятельность», — отметили в официальном сообщении.
Сотрудники парков регулярно убирают незаконно размещённые электроснегокаты. Руководство просит посетителей не поддерживать подобные действия и сообщать о нарушениях работникам парка или охране.