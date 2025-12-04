Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские парки вводят запрет на электроснегокаты

По информации ведомства, на территории парков неоднократно фиксировалось незаконное размещение такой техники.

Источник: Аргументы и факты

Дирекция городских парков запретила использование электроснегокатов на всех своих территориях и призывает жителей сообщать о нарушениях.

По информации ведомства, на территории парков неоднократно фиксировалось незаконное размещение такой техники.

«Обращаем внимание, что это несогласованная и несанкционированная деятельность», — отметили в официальном сообщении.

Сотрудники парков регулярно убирают незаконно размещённые электроснегокаты. Руководство просит посетителей не поддерживать подобные действия и сообщать о нарушениях работникам парка или охране.