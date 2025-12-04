Инклюзивный Кубок по восточным единоборствам прошёл в Хабаровске

Турнир, в котором приняли участие более 50 человек из Хабаровского края и Якутии, прошёл в краевом центре единоборств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования проводятся третий раз. В этом году добавлена дисциплина самбо: теперь программа включает в себя тхэквондо-пхумсэ, дзюдо и самбо. Поскольку мероприятие носит инклюзивный характер, награды получат все участники.
«Нам очень важно, чтобы ребята не просто показали свои спортивные навыки и умения. Мы хотим, чтобы спорт помогал им социализироваться. Для всех участников этот турнир большой праздник в преддверии Нового года», — отметил председатель регионального отделения ВОРДИ Хабаровского края Дмитрий Коломийцев.
Тренер Павел Маковецкий рассказал о прогрессе: за два года спортсмены края добились существенного успехов на всероссийских и международных соревнованиях. В этом году команда Хабаровского края завоевала пять медалей на чемпионате России по тхэквондо-пхумсэ: золото в смешанных пятёрках, серебро в женских и мужских тройках, бронзу в смешанных двойках.
«Главное — это терпение и индивидуальный подход», — подчеркнул он.