Инклюзивный Кубок по восточным единоборствам прошёл в Хабаровске

Тренер Павел Маковецкий рассказал о прогрессе: за два года спортсмены края добились существенного успехов на всероссийских и международных соревнованиях. В этом году команда Хабаровского края завоевала пять медалей на чемпионате России по тхэквондо-пхумсэ: золото в смешанных пятёрках, серебро в женских и мужских тройках, бронзу в смешанных двойках.