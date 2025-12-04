Что делать казахстанцам, если их оклеветали в соцсетях

Соцсети и чаты могут стать площадкой не просто общения, но и возникновения конфликтных ситуаций. При этом иногда могут распространяться неверные и порочащие честь граждан сведения от третьих лиц — это называется клеветой, согласно статье 73−3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП). За это грозит штраф на сумму от 100 до 700 МРП (от 432 500 до 3,027 млн тенге в 2026 году) в зависимости от нарушителя — физическое или должностное лицо; ущерба — если ложно обвинили в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, наказание усиливается; инструмента клеветы — нарушение, совершенное публично, с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций также увеличивает сумму штрафа.