Что делать казахстанцам, если их оклеветали в соцсетях

Соцсети и чаты могут стать площадкой не просто общения, но и возникновения конфликтных ситуаций. При этом иногда могут распространяться неверные и порочащие честь граждан сведения от третьих лиц — это называется клеветой, согласно статье 73−3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП). За это грозит штраф на сумму от 100 до 700 МРП (от 432 500 до 3,027 млн тенге в 2026 году) в зависимости от нарушителя — физическое или должностное лицо; ущерба — если ложно обвинили в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, наказание усиливается; инструмента клеветы — нарушение, совершенное публично, с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций также увеличивает сумму штрафа.
Так, ранее уже встречались случаи публикации подобных материалов в отношении казахстанцев — девушка потребовала компенсацию в 1 млн тенге за видео о себе в TikTok. Как сообщает портал Yur.kz, в подобных случаях нужно уметь защитить себя, так как ущерб может оказаться серьезным.
Согласно сообщению источника, при выявлении клеветы в отношении себя казахстанцы должны собрать необходимые доказательства: например, сделать скриншоты переписок или публикаций (чтобы было видно дату и автора), аудио или видео (если запись сделана законно), данные и телефоны свидетелей. Также могут понадобиться документы, которые опровергают ложь: справки, выписки, договоры.
Затем нужно составить заявление с кратким описанием хронологии событий и приложить к нему копию документа, удостоверяющего личность. Заявление и доказательства можно подать в двух видах: электронно — на портале e-Otinish через функцию «Подать обращение» (госорганом выбирается Департамент полиции или Прокуратура); письменно — в полицию с выдачей копии заявления с регистрационным номером и печатью, либо прокуратуру (если в полиции отказываются принять его, при этом важно потребовать письменный отказ), а также напрямую через иск в суд, чтобы обязать опровергнуть ложь и взыскать моральный вред.
При этом отмечается, что ждать необязательно — подать иск в суд можно и до обращения с заявлением в полицию, особенно если его отказываются принимать под разными предлогами. А если при этом в полиции не хотят выдавать письменное обоснование своих действий, то можно пожаловаться в прокуратуру.
«Всегда сохраняйте входящий номер обращения. Ничего не удаляйте: пусть переписки и публикации остаются. Доказательства — главное. Чем больше, тем сильнее ваша позиция. Если вам страшно или сложно — обратитесь к юристу. Даже одна консультация поможет избежать ошибок», — советуют в Yur.kz.