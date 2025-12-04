Названы победители ежегодной стримерской премии SLAY 2025

Трансляция ежегодной стримерской премии SLAY 2025 на канале Вячеслава «Бустера» Леонтьева установила новый рекорд среди российских эфиров на Twitch. Число зрителей превысило 700 тысяч, став самым высоким показателем платформы в стране.
По данным организаторов, в номинации «Лучший стример CS2» вновь победил Иван StRoGo Шурпатов. Это его второе подряд достижение. В 2025 году он присоединился к клубу Aurora, провёл несколько матчей за основной состав и продолжил развивать свою медиа-команду WW Team. Всего Шурпатов представлен в шести номинациях, включая главную — SLAY KING.
В категории «Лучший дота-стример» третий год подряд победил Ростислав «Rostislav999» Протасеня. Его эфиры собирают около 5 тыс. зрителей в среднем, он активно проводит челленджи и удерживает стабильно высокое внимание аудитории.
Согласно опубликованным результатам, в категории «Лучший Minecraft-стример года» победил Кирилл 5opka Баранов. Он же признан обладателем «Аудитории года» — его комьюнити отметили одной из самых активных. Кроме того, трек XXL, созданный дуэтом 5opka и MellSher, признан «Лучшим треком года».
«Лучшим мультигейминг-стримером» стал Глеб sasavot Орлов, который также получил награду в номинации «Харизма года» и закрепил статус лидера, взяв главный титул премии — SLAY King.
Прорывом года признан Анар anarabdullaev Абдуллаев. Он же победил в категории «Лучший IRL-стример». Стиль года по решению жюри и аудитории достался Наталье GENSYXA Бердниковой, которая также завоевала титул SLAY Queen.
В номинации «Лучший проект года» победил турнир Evelone Duo Cup. «Легендой года» объявлена Бабушка Ольга — персона, ставшая своеобразным символом стримерского сообщества. «Завоз года» получила запись «Борик сломал ПК Бустеру на стриме», а «Человеком-мемом года» назван Иван IvanZolo578 Золочевский.
«Парой года» стали Алексей Деревяшкин (koreshzy) и Анна Вишвенкова (kosstochka). Премия продолжает демонстрировать высокий интерес аудитории: SLAY 2025 стал одним из главных событий стримерской сцены этого года.
В премии участвовали десятки популярных русскоязычных стримеров, а также музыканты, киберспортсмены и инфлюенсеры. Победителей определяли зрители (70%) и жюри (30%). Голосование проходило на сайте с 13 по 27 ноября.
