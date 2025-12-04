Названы победители ежегодной стримерской премии SLAY 2025

По данным организаторов, в номинации «Лучший стример CS2» вновь победил Иван StRoGo Шурпатов. Это его второе подряд достижение. В 2025 году он присоединился к клубу Aurora, провёл несколько матчей за основной состав и продолжил развивать свою медиа-команду WW Team. Всего Шурпатов представлен в шести номинациях, включая главную — SLAY KING.