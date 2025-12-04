В России создали метод распознавания плагиата в текстах на четырех языках

«Эти языки относятся к очень далеким друг от друга языковым группам, и даже сам вопрос о сравнении длины текста не так прост для них. Например, буквы в русском языке не сопоставимы с иероглифами в китайском, так как каждый иероглиф может переводиться на русский язык целым словом, а иногда и предложением. Отметим, что в рассматриваемой работе для всех языков объем текста оценивался в килобайтах, то есть в одних и тех же единицах», — приводит пресс-служба слова автора разработки.