В Москве стартовал сезон новогодних скидок на жильё в новостройках

Размер предоставляемых дисконтов значительно варьируется в зависимости от застройщика, жилого комплекса и конкретной квартиры. Средний уровень скидок аналитики оценивают в 5−7%. Наибольшие средние дисконты фиксируются в сегменте массового жилья, где они достигают 9%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 14%. В проектах бизнес-класса средняя скидка равна 7% (против 4% в прошлом году), а в премиум-классе — 3% (против 1%).
В бизнес- и премиум-сегментах скидки часто устанавливают после предварительного повышения базовой цены, поэтому реального снижения стоимости может не происходить. В период акций покупатели зачастую получают возможность приобрести жилье по прошлым ценам, а истинные, а не рекламные дисконты, встречаются реже на фоне снижения ключевой ставки.
Согласно информации экспертов, максимальный размер заявленных средних скидок в проектах Старой Москвы в настоящее время достигает 35%. Летом в отдельных случаях дисконты доходили до 50%, но сейчас таких масштабных акций нет.
Максимальные скидки на отдельные лоты в специальных пулах квартир могут доходить до 42%. Предложения с дисконтом 35−36% доступны у трёх-четырёх застройщиков, в то время как у остальных уровень ценовых уступок существенно ниже.
Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость по итогам второго квартала года. Лидером рейтинга стала Северная Македония с ростом цен на 15,9%. За ней следуют Португалия (14,7%) и Болгария (11,2%). Венгрия и Испания — они показали рост по 10,3%, а Россия разделила 9−10 места с Ирландией и Нидерландами.
