В Москве стартовал сезон новогодних скидок на жильё в новостройках

Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость по итогам второго квартала года. Лидером рейтинга стала Северная Македония с ростом цен на 15,9%. За ней следуют Португалия (14,7%) и Болгария (11,2%). Венгрия и Испания — они показали рост по 10,3%, а Россия разделила 9−10 места с Ирландией и Нидерландами.