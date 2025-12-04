В Омске старшеклассники с 2027 года будут изучать 13 обязательных предметов

Согласно новым требованиям, за два года учёбы ученики должны пройти от 2312 до 2516 часов занятий, что соответствует максимуму 37 учебных часов в неделю. Школы смогут самостоятельно утверждать расписание, включая как учебные, так и внеурочные занятия, что позволит им гибко адаптировать образовательный процесс к нуждам учащихся.