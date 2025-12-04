В Омске старшеклассники с 2027 года будут изучать 13 обязательных предметов

Минпросвещения РФ обновило требования к образовательному процессу для старшеклассников. Согласно новым стандартам, которые вступят в силу с 1 сентября 2027 года, ученики 10−11 классов обязаны будут осваивать минимум 13 школьных дисциплин. В числе обязательных предметов предусмотрено углублённое изучение двух из них.
Также, как сообщают РИА Новости, в некоторых регионах может быть добавлено преподавание родного языка и литературы. Важно, что образовательные учреждения получают возможность создавать специализированные классы с углублённым изучением определённых предметов — например, физики и математики, литературы и истории или медицины.
Согласно новым требованиям, за два года учёбы ученики должны пройти от 2312 до 2516 часов занятий, что соответствует максимуму 37 учебных часов в неделю. Школы смогут самостоятельно утверждать расписание, включая как учебные, так и внеурочные занятия, что позволит им гибко адаптировать образовательный процесс к нуждам учащихся.