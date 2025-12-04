Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярке вернули шестикратную стоимость неисправной микроволновки

Она смогла через суд вернуть деньги за микроволновку, которая вышла из строя.

Жительница Красноярска получила значительную компенсацию от продавца за неисправную микроволновую печь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

По решению суда с компании ООО «ЭДИЛ-ИМПОРТ» взыскано 67 524 рубля, что более чем в шесть раз превышает стоимость самого товара.

Конфликт начался в мае 2023 года, когда женщина приобрела через сайт «М. Видео» встраиваемую микроволновую печь. Спустя 10 месяцев эксплуатации сломался сенсор панели управления. Красноярка, действуя в рамках гарантии, потребовала бесплатного ремонта.

Продавец забрал технику на экспертизу, после чего сообщил, что модель снята с производства. На требование заменить печь на аналогичную той же марки последовал немотивированный отказ. Для защиты своих прав покупательница обратилась в Управление Роспотребнадзора, специалисты которого оказали помощь в суде. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Женщине выплатили 67,5 тысяч рублей при стоимости самой микроволновки 10,3 тысяч рублей.

Ранее в красноярском ресторане специалисты Роспотребнадзора обнаружили множество нарушений.