Красноярке вернули шестикратную стоимость неисправной микроволновки

Жительница Красноярска получила значительную компенсацию от продавца за неисправную микроволновую печь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
По решению суда с компании ООО «ЭДИЛ-ИМПОРТ» взыскано 67 524 рубля, что более чем в шесть раз превышает стоимость самого товара.
Конфликт начался в мае 2023 года, когда женщина приобрела через сайт «М. Видео» встраиваемую микроволновую печь. Спустя 10 месяцев эксплуатации сломался сенсор панели управления. Красноярка, действуя в рамках гарантии, потребовала бесплатного ремонта.
Продавец забрал технику на экспертизу, после чего сообщил, что модель снята с производства. На требование заменить печь на аналогичную той же марки последовал немотивированный отказ. Для защиты своих прав покупательница обратилась в Управление Роспотребнадзора, специалисты которого оказали помощь в суде. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Женщине выплатили 67,5 тысяч рублей при стоимости самой микроволновки 10,3 тысяч рублей.
