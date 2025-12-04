Красноярке вернули шестикратную стоимость неисправной микроволновки

Продавец забрал технику на экспертизу, после чего сообщил, что модель снята с производства. На требование заменить печь на аналогичную той же марки последовал немотивированный отказ. Для защиты своих прав покупательница обратилась в Управление Роспотребнадзора, специалисты которого оказали помощь в суде. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Женщине выплатили 67,5 тысяч рублей при стоимости самой микроволновки 10,3 тысяч рублей.