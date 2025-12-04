Ричмонд
Не время для подлёдной рыбалки: спасатели Приморья предупреждают об опасности

Холод пришёл, а безопасный лёд — нет.

Источник: PrimaMedia.ru

Лёд на водоёмах Приморья остаётся непрочным и небезопасным для передвижения, несмотря на похолодание в регионе. В последние годы замерзание водных объектов в крае происходит всё позже, и отсутствие устойчивого льда в начале декабря стало нормой, сообщила пресс-служба правительства края.

«Ледостав идёт, но медленно, очень много непрочного, тонкого льда, с полыньями. Говорить о том, чтобы без опаски выходить на него, пока не приходится», — подчеркнули специалисты МинГОЧС Приморья.

Отмечается, что морские акватории находятся в таком же состоянии — прочного льда нет, и подлёдная рыбалка остаётся опасной.

Спасатели призывают жителей и гостей края воздержаться от подлёдной рыбалки и прогулок по водоёмам до наступления устойчивого ледостава.