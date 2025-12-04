Выяснилось, какие детские желания выбрал Путин на волонтерской акции

Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года движением «Первых» при поддержке Росмолодёжи. Проект ориентирован на помощь детям с ограниченными возможностями, ребятам из семей участников военной операции, детям-сиротам и жителям приграничных регионов. За семь лет участия в инициативе глава государства исполнил 21 новогоднюю просьбу.