«На Макана не смотреть, не разговаривать»: как проходят первые дни рэпера в армии

По данным СМИ, рэпер служит недалеко от столицы.
Рэпер Андрей Косолапов (псевдоним — Macan), который меньше недели находится на службе в армии, избегает общения со сослуживцами. Армейцы якобы высмеивают неприступность исполнителя, который предпочитает находиться в одиночестве, пишут СМИ.
Сослуживцев якобы заранее предупредили, чтобы певца лишний раз не трогали. «Парни, с пацанами сейчас переписывался. Сказали: “На Макана не смотреть, он этого не любит”. Имейте в виду. Так что по приезде не смотрите на него, глаза опускайте вниз куда-нибудь, в сторону отводите», — пишет StarHit со ссылкой на переписку армейцев. По данным издания, якобы молодых людей предупредили, что у Косолапова «ничего не спрашивать, не общаться с ним, деньги не выпрашивать».
28 ноября Macan сообщил, что уходит в армию. По информации telegram-каналов, он служит в элитном спецназе Росгвардии. Перед уходом певец решил продать свой автомобиль BMW M5 за 10,5 миллионов рублей. О том, что артиста призовут на военную службу, стало известно в начале октября. Некоторые СМИ тогда утверждали, что Macan не пришел по шести повесткам и мог попасть под уголовную ответственность. Однако сам музыкант заявил, что не уклонялся от службы в армии. Как рэпер игнорировал повестки и чуть не был объявлен в федеральный розыск — читайте в материале URA.RU.