«На Макана не смотреть, не разговаривать»: как проходят первые дни рэпера в армии

28 ноября Macan сообщил, что уходит в армию. По информации telegram-каналов, он служит в элитном спецназе Росгвардии. Перед уходом певец решил продать свой автомобиль BMW M5 за 10,5 миллионов рублей. О том, что артиста призовут на военную службу, стало известно в начале октября. Некоторые СМИ тогда утверждали, что Macan не пришел по шести повесткам и мог попасть под уголовную ответственность. Однако сам музыкант заявил, что не уклонялся от службы в армии. Как рэпер игнорировал повестки и чуть не был объявлен в федеральный розыск — читайте в материале URA.RU.