Собянин: сбит летевший на Москву беспилотник

К месту падения фрагментов БПЛА, летевшего на столицу РФ, направлены экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны уничтожила вражеский дрон, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что к месту падения фрагментов БПЛА направлены экстренные службы.

Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что за три часа вечером 4 декабря российские средства ПВО отразили массированный запуск украинских беспилотников, нейтрализовав над территорией России 37 дронов. Над Белгородской областью военные обезвредили 31 беспилотник, над Воронежской и Ростовской — по три.

