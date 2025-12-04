Собянин: сбит летевший на Москву беспилотник

Система противовоздушной обороны уничтожила вражеский дрон, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.
Он уточнил, что к месту падения фрагментов БПЛА направлены экстренные службы.
Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что за три часа вечером 4 декабря российские средства ПВО отразили массированный запуск украинских беспилотников, нейтрализовав над территорией России 37 дронов. Над Белгородской областью военные обезвредили 31 беспилотник, над Воронежской и Ростовской — по три.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше