Уничтожены водолазы-убийцы: удар накрыл морских диверсантов ВСУ у Одессы

«Боевые водолазы ВСУ, или “морские котики”, морской спецназ, занимаются уничтожением кораблей. У них есть средства передвижения под водой. Но сейчас используются в основном безэкипажные катера, потому что не нужно на БЭКи усаживать человека, как это было раньше. Я думаю, что если боевые водолазы еще остались у ВСУ, то они задействованы в других делах. Если где-то что-то разбомбят, потопят, то это их работа — поднимать со дна. Может, они применяются в других экзотических странах по найму», — отметил Дандыкин.