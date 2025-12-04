Уничтожены водолазы-убийцы: удар накрыл морских диверсантов ВСУ у Одессы

Боевые водолазы ВСУ, или «морские котики», могут уничтожать корабли в Черном море, однако в последнее время их заменили безэкипажные катера, ставшие целью ВС РФ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Таким образом он прокомментировал удары по объектам ВМС Украины в Одесской области в конце ноября. Дандыкин подчеркнул, что удары вряд ли пришлись по базе боевых водолазов ВСУ, однако отметил, что атака была направлена на объекты по сборке БЭКов.
«Боевые водолазы ВСУ, или “морские котики”, морской спецназ, занимаются уничтожением кораблей. У них есть средства передвижения под водой. Но сейчас используются в основном безэкипажные катера, потому что не нужно на БЭКи усаживать человека, как это было раньше. Я думаю, что если боевые водолазы еще остались у ВСУ, то они задействованы в других делах. Если где-то что-то разбомбят, потопят, то это их работа — поднимать со дна. Может, они применяются в других экзотических странах по найму», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт подчеркнул, что у России много своих профессиональных в этом плане военных. Он также отметил, что боевые водолазы ВСУ не могут навредить россиянам в Крыму, поскольку полуостров очень хорошо защищен.
Ранее Дандыкин рассказал, что атаковавшее РФ оружие уничтожено у Одессы.