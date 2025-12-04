Пассажиропоток в аэропорту Владивостока вырос на 65% за год

Владивостокский аэропорт демонстрирует впечатляющий рост международной активности. По данным таможенной службы, за первые десять месяцев 2025 года пассажиропоток здесь увеличился на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 596 тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".