Пассажиропоток в аэропорту Владивостока вырос на 65% за год

Владивостокский аэропорт демонстрирует впечатляющий рост международной активности. По данным таможенной службы, за первые десять месяцев 2025 года пассажиропоток здесь увеличился на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 596 тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Рост связан не только с увеличением числа путешественников, но и с существенным всплеском товарооборота. Количество товарных партий, оформленных таможенниками, выросло в 2,2 раза. При этом их общий объем достиг 866 тонн, что в 8,8 раза превышает показатели прошлого года.
Несмотря на резкий рост нагрузки, таможенная служба уверяет, что контроль в аэропорту Владивостока проводится в полном объеме и в максимально сжатые сроки. Это позволяет обеспечивать необходимый уровень безопасности, не создавая при этом излишних задержек для пассажиров и грузов.