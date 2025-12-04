Ричмонд
РБК: В РФ планируют отложить введение обязательных прививок от четырех инфекций

Власти России рассматривают перенос сроков включения обязательных вакцин против четырех заболеваний в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщило РБК, со ссылкой на проект распоряжения правительства, разработанный Министерством здравоохранения.

Документ касается вакцинации от ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции. Согласно проекту, введение прививки от ротавируса переносится с 2025 на 2029 год, от ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, от ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а от менингококка — с 2025 на 2027 год. Эти вакцины планируется производить полностью в России.

Изменения вносятся в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года, передает РБК.

Пожилым людям, помимо гриппа, необходимо сделать прививки от пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По словам представителей ведомства, эти заболевания представляют особую угрозу для здоровья возрастных граждан.

Между тем в столице открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. «Вечерняя Москва» узнала, где можно сделать прививку, насколько это безопасно и кому нужно защитить свое здоровье в первую очередь.