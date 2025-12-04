РБК: В РФ планируют отложить введение обязательных прививок от четырех инфекций

Документ касается вакцинации от ротавируса, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции. Согласно проекту, введение прививки от ротавируса переносится с 2025 на 2029 год, от ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, от ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а от менингококка — с 2025 на 2027 год. Эти вакцины планируется производить полностью в России.