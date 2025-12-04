Тюменский горячий источник начали рекламировать в Дубае

Предварительное анкетирование туристов из Китая, ОАЭ и Индии показало: путешественники ценят комфорт и безопасность, а молодежь особенно ждет ярких впечатлений. При этом гости из арабских стран стремятся к приключениям, аутентичности и полноценному SPA‑опыту.