Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре фото знамени Победы

Депутаты КПРФ предложили разместить на 500-рублевой купюре фото знамени Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили разместить на 500-рублёвой купюре фотографию знамени Победы, установленного на Рейхстаге.

Соответствующее обращение депутаты направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность размещения изображения на основе фотографии Е. А. Халдея “Знамя Победы над Рейхстагом” на обновленной 500-рублевой купюре», — говорится в тексте документа.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что поводом для обращения стала ситуация с общественным голосованием по выбору символа для новой купюры: «обсуждение обернулось большими спорами и даже попытками накрутки голосов, после чего Банк России отменил результаты».

«Решение об изображении на банкноте фотографии самого знаменитого символа Великой Победы может решить этот спор», — добавил парламентарий.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше