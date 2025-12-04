В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре фото знамени Победы

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что поводом для обращения стала ситуация с общественным голосованием по выбору символа для новой купюры: «обсуждение обернулось большими спорами и даже попытками накрутки голосов, после чего Банк России отменил результаты».