Пермякам рассказали об аномалиях погоды в декабре

Декабрь в Пермском крае ожидается теплее климатической нормы и с малым количеством осадков. Такой прогноз дает доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. По его данным, несмотря на аномальное тепло, текущий декабрь будет все же холоднее прошлогоднего.

Жителям региона не стоит рассчитывать на обильные осадки до конца года.

«Средняя температура воздуха в первый зимний месяц превысит климатическую норму на 2−3 градуса. Долгосрочные перспективы пока достаточно неопределенные, потому что регион будет находиться в зоне температурных контрастов из Сибири и Европейской территории России», — написал эксперт в своем telegram-канале.

По прогнозу Шихова, в первую неделю декабря осадков в регионе практически не будет, а весь месяц в целом станет малоснежным. К новогодним праздникам высота снежного покрова в Прикамье составит около 20 см.

Существенное похолодание ожидается 5 декабря: на северо-востоке края температура может опуститься до −10 градусов. На 6−7 декабря синоптик прогнозирует умеренные снегопады. В ночные часы столбики термометров могут показывать до −15 градусов на юге региона и до −25 градусов на севере.