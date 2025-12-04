Ричмонд
Участники СВО получили новую меры господдержки: подробности

В Госдуме хотят обсудить право ветеранов СВО получать второе СПО бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Закон принят. Вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой — один из важных», — написал он.

Вячеслав Володин добавил, что с начала военной спецоперации принято 148 законов по поддержке ее участников и их семей.

Накануне на форуме «Мы вместе» в Москве президент России Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов специальной военной операции и их семей важна для всей России.

Также глава государства отметил, что родные и близкие каждого участника спецоперации должны быть окружены заботой, а поддержка семей погибших участников СВО является долгом государства.

Напомним, уходящий 2025 год в нашей стране объявлен Годом защитника Отечества. Он проводится, в том числе, чтобы выразить благодарность ветеранам и признать подвиг участников специальной военной операции.

Также сообщалось, что в России начали создавать специализированные центры компетенций по лечению и реабилитации участников СВО. Сейчас идет первый этап программы: готовят врачей-хирургов, чтобы дать новые компетенции военным и гражданским специалистам.

Помощник президента России Алексей Дюмин обратил внимание на то, что отдельные вопросы поддержки участников спецоперации требуют урегулирования и внедрения новых механизмов. Чиновник добавил, что у российских регионов есть свои практики помощи, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг — в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе.

Сайт KP.RU рассказал, какие меры поддержки могут получить участники и ветераны СВО от Социального фонда России. В частности, например, с января этого года ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО (то есть демобилизованным военнослужащим) полагаются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в центрах СФР.

