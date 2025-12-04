Участники СВО получили новую меры господдержки: подробности

Помощник президента России Алексей Дюмин обратил внимание на то, что отдельные вопросы поддержки участников спецоперации требуют урегулирования и внедрения новых механизмов. Чиновник добавил, что у российских регионов есть свои практики помощи, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг — в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе.