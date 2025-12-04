Жесткий ответ за танкеры в Черном море: хакеры проникли в логово врага

Хакеры рассказали aif.ru, что их ответ на удары ВСУ по танкерам в Черном море будет жестким.
Напомним, 28 ноября атакам БПЛА подверглись танкеры Kairos и Virat, которые под флагом Гамбии шли в Новороссийск. На следующий день танкер Virat был атакован во второй раз. Позже оба судна отбуксировали в порт Тюркели. А 2 декабря беспилотники ударили по направлявшемуся в Грузию российскому танкеру Midvolga-2, который перевозил подсолнечное масло.
«Знаете, было бы справедливо и интересно в ответ взломать украинские морские порты, получить доступ к администрации портов и судов Украины. При успешной хакерской атаке информацию российским военным можно предоставить разную: от внутренних документов до маршрутов судов», — отметил хакер PalachPro.
Собеседник издания при этом напомнил об успешных операциях, которые уже провел.
«Пользуясь случаем, вспомню мою операцию “ФАНТОМ”, когда мы через взлом телефона выявили скопление иностранных наёмников на Черниговском полигоне, и наша армия ударила по нему “Искандерами”. Второй случай — это уничтожение укрытия “Грузинского легиона”*, уничтожение ТЦК в Одессе», — рассказал хакер.
PalachPro добавил, что в ответ на удары по танкерам можно сделать очень многое, и пообещал, что киберразведка очень скоро объявится с хорошими новостями.
«Киберразведка — одна из самых эффективных на данный момент. Спутники, взломы, социальная инженерия — наш отряд сейчас работает активно в этом направлении, и поэтому нас около двух недель нет в сети. Скоро объявимся с хорошими новостями», — подытожил PalachPro.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность, что в ответ на атаки на танкеры в Черном море российские войска будут делать все, чтобы украинские порты перестали функционировать.
«Будут усиливаться атаки на порты Одессы и Измаила, куда завозится оружие НАТО, а также суда, которые его доставляют», — отмечал Дандыкин.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.