Будущих гроссмейстеров начали готовить в школе № 9 Владивостока

Как рассказали в городской администрации, кабинет полностью оснащён всем необходимым: учебными наборами, демонстрационными досками, специализированной мебелью и материалами для обучения как начинающих, так и уже продвинутых игроков. Занятия по шахматам войдут в программу внеклассной подготовки и станут доступными всем школьникам, проявляющим интерес к интеллектуальным дисциплинам.
Торжественная церемония открытия прошла при участии главы Владивостока Константина Шестакова, председателя думы города Андрея Брика, представителей городского управления образования, а также предпринимателей, оказавших поддержку в создании нового кабинета. Участники отметили, что появление шахматного класса стало примером успешного сотрудничества власти, образовательных учреждений и социально ориентированного бизнеса.
Выступая перед учениками, Константин Шестаков подчеркнул важность развития интеллектуальных видов спорта в школах и поблагодарил всех причастных к реализации проекта.
«Заниматься шахматами — замечательная возможность. Эта игра развивает логику, смекалку, внимательность и стратегическое мышление. Все эти навыки необходимы каждому человеку в реальной жизни. Пусть занятия приносят вам и пользу, и удовольствие», — сказал мэр, поблагодарив депутатов и спонсоров, благодаря которым появился класс.
После официальной части школьники впервые сели за доски в новой аудитории и провели небольшой турнир, чтобы опробовать обновлённое пространство в деле.
Напомним, что проект «Шахматы в школы» реализуется во Владивостоке с 2023 года и стал результатом совместной работы администрации города и АНО «ДВ-Интеллект». Его цель сделать занятия шахматами доступными для всех желающих и создать систему выявления и поддержки талантливых ребят. Сегодня уроки и клубные занятия по шахматам уже проходят в школах № 9, 21, 32, 39, 61, 63, 73, 77, 80, 83, в гимназии № 2, а также в центрах образования «Ступени» и «Вектор».