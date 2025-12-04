Будущих гроссмейстеров начали готовить в школе № 9 Владивостока

Напомним, что проект «Шахматы в школы» реализуется во Владивостоке с 2023 года и стал результатом совместной работы администрации города и АНО «ДВ-Интеллект». Его цель сделать занятия шахматами доступными для всех желающих и создать систему выявления и поддержки талантливых ребят. Сегодня уроки и клубные занятия по шахматам уже проходят в школах № 9, 21, 32, 39, 61, 63, 73, 77, 80, 83, в гимназии № 2, а также в центрах образования «Ступени» и «Вектор».