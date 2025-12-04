Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал гостевой тур победой над «Ак Барс-Динамо»

После перерыва хозяева предприняли отчаянную попытку внести перелом в ход поединка, и, благодаря успешному исполнению стандартов, им удалось не только восстановить статус-кво, но и выйти вперед. Однако эйфория в стане поклонников «Динамо» продержалась чуть более пяти минут. Осознав, что вечер перестает быть томным, хабаровчане обрушили на ворота казанцев атакующий шквал, который быстро принес необходимый результат. Как и в предыдущем матче с московским «Динамо», в нужный момент свое веское слово сказал Туомас Мяаття. Его очередной виртуозный дриблинг позволил «СКА-Нефтянику» сравнять счет, после чего оборона казанцев пошла трещинами, и к исходу 68-й минуты (после того как армейцы еще трижды кряду добились успеха) никаких сомнений относительно победы хабаровчан уже не оставалось.