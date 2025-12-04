Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал гостевой тур победой над «Ак Барс-Динамо»

Стартовый матч гостевого турне, несмотря на скромный статус соперника — казанского «Ак Барс-Динамо» — стал для хабаровчан нелегким испытанием. Несмотря на это, «СКА-Нефтяник» добился уверенной победы, продолжив беспроигрышную серию в регулярном чемпионате страны, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Для подопечных Алексея Жеребкова эта игра стала первой в нынешнем сезоне, которую они проводили на открытом воздухе. Данное обстоятельство, плюс разница во времени и не самый качественный лед (в день матча термометр показывал плюсовую температуру) наложили свой отпечаток на действия хабаровчан, «запрягавших» в этот раз излишне долго. «Крейсерскую» скорость армейцы включили только во втором тайме, когда на табло горели невероятные для всех 4:3 в пользу хозяев!
Хотя, изначально мало что предвещало гостям какие-либо серьезны проблемы. До перерыва они даже «вполсилы» — что называется, «на мастерстве», уверенно контролировали ход встречи, и к исходу тайма вели с разницей в два мяча — 3:1. Поэтому, гол казанцев «в раздевалку» был воспринят, скорее всего, как досадное недоразумение. Но…
После перерыва хозяева предприняли отчаянную попытку внести перелом в ход поединка, и, благодаря успешному исполнению стандартов, им удалось не только восстановить статус-кво, но и выйти вперед. Однако эйфория в стане поклонников «Динамо» продержалась чуть более пяти минут. Осознав, что вечер перестает быть томным, хабаровчане обрушили на ворота казанцев атакующий шквал, который быстро принес необходимый результат. Как и в предыдущем матче с московским «Динамо», в нужный момент свое веское слово сказал Туомас Мяаття. Его очередной виртуозный дриблинг позволил «СКА-Нефтянику» сравнять счет, после чего оборона казанцев пошла трещинами, и к исходу 68-й минуты (после того как армейцы еще трижды кряду добились успеха) никаких сомнений относительно победы хабаровчан уже не оставалось.
Последнее, что попытались сделать динамовские «барсы» — это избежать крупного поражения. Но в концовке игры хоккейная фортуна решила вернуть хабаровчанам должный прицел при розыгрышах угловых, благодаря которым те уже в четвертый раз за последние три года нокаутировали казанцев на их поле с двузначным счетом — 5:10.
Теперь «СКА-Нефтянику», продолжающему возглавлять турнирную гонку, предстоит переезд в Ульяновск, где уже 6 декабря будет сыгран матч с местной «Волгой».