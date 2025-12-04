Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приморье выросла почти на 13%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приморье увеличилась на 12,62% в период с 24 по 30 ноября. Увеличение отмечено среди всех возрастных категорий населения, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
«На территории Приморского края продолжают регистрироваться случаи гриппа», — говорится в сообщении.
По данным лабораторного мониторинга, в регионе продолжается циркуляция вирусов гриппа, а также других респираторных патогенов — риновирусов, парагриппа, бокавирусов, COVID-19 и других.
Массовая вакцинация против гриппа в регионе завершена: прививку получили более 950 тысяч человек.
Напомним, врачи прогнозируют значительный рост группы вирусных заболеваний в предстоящем эпидемическом сезоне 2025−2026 годов. Причём рост прогнозируется как для гриппа типа А, так и типа В. Корр. ИА PrimaMedia узнал у специалистов, какие именно инфекции будут активно циркулировать в регионе.