Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приморье выросла почти на 13%

Напомним, врачи прогнозируют значительный рост группы вирусных заболеваний в предстоящем эпидемическом сезоне 2025−2026 годов. Причём рост прогнозируется как для гриппа типа А, так и типа В. Корр. ИА PrimaMedia узнал у специалистов, какие именно инфекции будут активно циркулировать в регионе.