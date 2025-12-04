Туманов предупредил об опасности распространения хищного червя Обама по РФ

Найденные в Австрии хищные плоские черви Obama nungara могут добраться и до России, предупредил в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.
Напомним, недалеко от Тульна обнаружили хищного червя Obama nungara. Ученые из Венского музея естественной истории называют находку тревожным сигналом, поскольку инвазивный вид может подорвать экологический баланс, уничтожая ключевых беспозвоночных.
Отмечается, что червь родом из Аргентины, однако может распространяться, например, при продаже декоративных растений.
«Появиться у нас может абсолютно все и, как правило, в современных условиях все переходит с одного места на другое гораздо быстро. Сейчас идет обоюдный обмен вирусами и вредителями, и эти черви не исключение. Однако стоит помнить, что на каждого любителя кого-то съесть найдется свой любитель — и съест уже его. Иначе бы эти хищные виды быстро заполонили всю планету», — отметил эксперт.
Туманов добавил, что некоторые виды вредителей, попадая в новые условия, могут погибнуть из-за неподходящих условий, например, из-за слишком холодной погоды. Однако позже они же смогут адаптироваться и снова попасть в непригодный для жизни ранее ареал обитания.
Отмечается, что сейчас червь Obama nungara широко распространился в том числе во Франции. Он поедает дождевых червей, моллюсков, личинок насекомых.
При этом у самого червя в Европе почти нет естественных врагов — птицы и ежи избегают его из-за специфических химических защитных соединений, делающих его горьким на вкус.
