Башкирия зажигает гирлянды. Как в республике готовятся к Новому году

План подготовки масштабен: в городах и районах планируют оборудовать 670 зимних городков, установить почти 1,9 тысячи елей и свыше 2 тысяч арт-объектов. Гирлянд и праздничных огней будет в 1,5 раза больше, чем в 2024-м — общая протяженность световой иллюминации превысит 378 километров. Все для того, чтобы сделать новогодние торжества еще более яркими и запоминающимися.