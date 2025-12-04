Башкирия зажигает гирлянды. Как в республике готовятся к Новому году

План подготовки масштабен: в городах и районах планируют оборудовать 670 зимних городков, установить почти 1,9 тысячи елей и свыше 2 тысяч арт-объектов. Гирлянд и праздничных огней будет в 1,5 раза больше, чем в 2024-м — общая протяженность световой иллюминации превысит 378 километров. Все для того, чтобы сделать новогодние торжества еще более яркими и запоминающимися.
«Уверен, каждый найдет себе занятие по душе, проведет время с пользой. А наша задача — обеспечить безопасность, чтобы праздники прошли без происшествий», — неоднократно подчеркивал Глава РБ Радий Хабиров.
Сюрпризы в каждом уголке республики.
Сердцем празднования, конечно, станет Уфа. Горожан и туристов ждут мероприятия на 21-й праздничной площадке, две из которых — центральные, на Горсовете и у конгресс-холла «Торатау». Всего в столице поставят 71 ель. Работы уже идут полным ходом: в парке «Волна» Ленинского района красуется живая зимняя красавица, а на площади Ленина завершили монтаж современной пиксельной ёлки. Активно украшают скверы и площади в других частях Уфы.
Муниципалитеты Башкортостана также порадуют, предложив свои уникальные программы. К примеру, в Нефтекамске создают 16 городков, жемчужиной которых станет каток в главном городском парке площадью 5 тысяч «квадратов» и длиной в 1 км.
В Октябрьском засияет проспект Ленина: здесь и праздничное оформление скверов и общественных пространств, и новогодняя проекция на здания, и ретро-освещение тротуаров. Еще тут можно увидеть иллюминационную конструкцию «80 лет Октябрьский», изготовленную к юбилею города в 2026 году. С предстоящим 260-летием будет связана новогодняя тематика и в Стерлитамаке.
В Салавате на обновленной благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды площади разместят тематические арт-объекты и пиксельную ёлку. А Межгорье погрузит гостей в сказочный мир двух ледовых городков, оформленных по мотивам произведений Александра Пушкина.
«С учетом теплого и бесснежного декабря в последние годы муниципалитеты все чаще закупают и устанавливают современные арт-объекты и художественно оформленную подсветку для украшения центральных улиц и площадей городов и сел накануне Нового года», — отметила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.
Детям — сказка, взрослым — театр.
Насыщенную программу в период праздников подготовили учреждения культуры региона. Театрально-концертные организации запланировали около 1 тысячи новогодних представлений, которые смогут посетить около 300 тысяч юных зрителей. Особое внимание уделят ребятам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям участников спецоперации — им предоставят 17 тысяч пригласительных билетов.
«Сегодня у нас в регионе проживают более 20 тысяч ребятишек с различными формами инвалидности. Глава каждого муниципалитета должен лично с детьми общаться. Окажите им особое внимание — концерты всегда есть возможность провести. Также особая история — дети погибших участников СВО. Детей без Нового года мы оставлять не должны», — подчеркнул Радий Хабиров.
Главной станет традиционная Республиканская ёлка, которая состоится на площадке ГКЗ «Башкортостан» 25 декабря. В этот день малышам покажут представление «Новый год в стране игрушек». Позже, 13 января 2026 года, в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет благотворительная «Аксаковская ёлка».
«Участниками Республиканской ёлки станут 1,1 тысячи детей. Новогоднее представление планируют организовать в два потока. Каждый ребенок получит подарок», — прокомментировал министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.
Поклонников классического искусства ждут VII Зимний фестиваль Симфонического оркестра РБ и балет «Щелкунчик» в исполнении воспитанников хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.
Кинотеатры на январских каникулах приглашают на премьеры полнометражных сказок «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2», а также на показы фильмов киностудии «Башкортостан».
Музеи и библиотеки республики присоединятся к акции «Новый год шагает по музею» с тематическими экскурсами и мастер-классами. В отдаленные населенные пункты хорошее настроение привезут 11 автоклубов и 9 библиобусов.
Кроме того, в Башкортостане запланированы тематические дни. Так, 29 декабря пройдут «Семейные традиции: из поколения в поколение» с мастер-классами по изготовлению презентов, 30 декабря — всероссийская акция «Российский детский Дед Мороз», 2 января — акция добровольчества «Поможем вместе»,
«В 2024 году общее число мероприятий составляло 28 тысяч. Праздничный календарь предстоящего Нового года будет не менее насыщенным. По всей республике развернутся десятки тысяч мероприятий, в том числе на открытом воздухе — народные гулянья, новогодние ярмарки, а также программы в ёлочных городках и на катках», — поделилась министр культуры Башкирии Амина Шафикова.
С 15 декабря в Башкирии стартует традиционный фестиваль «Новогодние семейные игры» для участников с детьми-школьниками 1−4 классов. Школьный и муниципальный этапы игр продлятся до 12 января 2026 года, республиканский — до 31 января.
«Стараемся создавать условия, чтобы наши жители могли проводить праздники весело и с пользой. В зимние каникулы устраиваем в Башкортостане Новогодние семейные игры. Проигравших тут нет и быть не может. Ведь лучшее время — то, которое мы проводим с нашими семьями», — отмечал Радий Хабиров.
Особая забота.
Подготовка к Новому году в Башкортостане ведется с особым вниманием к социально незащищенным категориям граждан. Более 20 тысяч детей до 14 лет из многодетных семей получат сладкие подарки. Без заботы и внимания не оставят подопечных центров содействия семейному воспитанию и соцприютов.
«Воспитанники детских социальных учреждений традиционно примут участие в республиканских ёлках, а также в многочисленных городских и районных мероприятиях. Это конкурсы, костюмированные развлечения, уличные гулянья, музыкальные квизы, спортивные состязания, дружеские встречи по хоккею, новогодние эстафеты и огоньки, утренники, викторины и многие другие», — поделилась министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
Презенты ждут и сирот из приемных и опекунских семей, а также детей жителей региональных пунктов временного размещения, прибывших из Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, отдельных территорий Украины и Сирии.
Разумеется, не забыты пожилые люди: в 40 домах-интернатах с участием волонтеров пройдут новогодние концерты и торжества для 7 тысяч проживающих. Более 1,2 тысячи родителей бойцов спецоперации и 119 ветеранов СВО с инвалидностью поздравят с Новым годом в домашней обстановке.