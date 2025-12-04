Ричмонд
Башкирия зажигает гирлянды. Как в республике готовятся к Новому году

Близится Новый, 2026-й год. В преддверии одного из главных праздников страны уж сейчас по всей Башкирии создают яркую и волшебную атмосферу для жителей и гостей республики.

19

План подготовки масштабен: в городах и районах планируют оборудовать 670 зимних городков, установить почти 1,9 тысячи елей и свыше 2 тысяч арт-объектов. Гирлянд и праздничных огней будет в 1,5 раза больше, чем в 2024-м — общая протяженность световой иллюминации превысит 378 километров. Все для того, чтобы сделать новогодние торжества еще более яркими и запоминающимися.

«Уверен, каждый найдет себе занятие по душе, проведет время с пользой. А наша задача — обеспечить безопасность, чтобы праздники прошли без происшествий», — неоднократно подчеркивал Глава РБ Радий Хабиров.

Сюрпризы в каждом уголке республики.

Сердцем празднования, конечно, станет Уфа. Горожан и туристов ждут мероприятия на 21-й праздничной площадке, две из которых — центральные, на Горсовете и у конгресс-холла «Торатау». Всего в столице поставят 71 ель. Работы уже идут полным ходом: в парке «Волна» Ленинского района красуется живая зимняя красавица, а на площади Ленина завершили монтаж современной пиксельной ёлки. Активно украшают скверы и площади в других частях Уфы.

Муниципалитеты Башкортостана также порадуют, предложив свои уникальные программы. К примеру, в Нефтекамске создают 16 городков, жемчужиной которых станет каток в главном городском парке площадью 5 тысяч «квадратов» и длиной в 1 км.

В Октябрьском засияет проспект Ленина: здесь и праздничное оформление скверов и общественных пространств, и новогодняя проекция на здания, и ретро-освещение тротуаров. Еще тут можно увидеть иллюминационную конструкцию «80 лет Октябрьский», изготовленную к юбилею города в 2026 году. С предстоящим 260-летием будет связана новогодняя тематика и в Стерлитамаке.

В Салавате на обновленной благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды площади разместят тематические арт-объекты и пиксельную ёлку. А Межгорье погрузит гостей в сказочный мир двух ледовых городков, оформленных по мотивам произведений Александра Пушкина.

«С учетом теплого и бесснежного декабря в последние годы муниципалитеты все чаще закупают и устанавливают современные арт-объекты и художественно оформленную подсветку для украшения центральных улиц и площадей городов и сел накануне Нового года», — отметила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

Детям — сказка, взрослым — театр.

Насыщенную программу в период праздников подготовили учреждения культуры региона. Театрально-концертные организации запланировали около 1 тысячи новогодних представлений, которые смогут посетить около 300 тысяч юных зрителей. Особое внимание уделят ребятам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям участников спецоперации — им предоставят 17 тысяч пригласительных билетов.

«Сегодня у нас в регионе проживают более 20 тысяч ребятишек с различными формами инвалидности. Глава каждого муниципалитета должен лично с детьми общаться. Окажите им особое внимание — концерты всегда есть возможность провести. Также особая история — дети погибших участников СВО. Детей без Нового года мы оставлять не должны», — подчеркнул Радий Хабиров.

Главной станет традиционная Республиканская ёлка, которая состоится на площадке ГКЗ «Башкортостан» 25 декабря. В этот день малышам покажут представление «Новый год в стране игрушек». Позже, 13 января 2026 года, в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет благотворительная «Аксаковская ёлка».

«Участниками Республиканской ёлки станут 1,1 тысячи детей. Новогоднее представление планируют организовать в два потока. Каждый ребенок получит подарок», — прокомментировал министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.

Поклонников классического искусства ждут VII Зимний фестиваль Симфонического оркестра РБ и балет «Щелкунчик» в исполнении воспитанников хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

Кинотеатры на январских каникулах приглашают на премьеры полнометражных сказок «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2», а также на показы фильмов киностудии «Башкортостан».

Музеи и библиотеки республики присоединятся к акции «Новый год шагает по музею» с тематическими экскурсами и мастер-классами. В отдаленные населенные пункты хорошее настроение привезут 11 автоклубов и 9 библиобусов.

Кроме того, в Башкортостане запланированы тематические дни. Так, 29 декабря пройдут «Семейные традиции: из поколения в поколение» с мастер-классами по изготовлению презентов, 30 декабря — всероссийская акция «Российский детский Дед Мороз», 2 января — акция добровольчества «Поможем вместе», 3—4 января — «Одна страна — одни традиции», 5—6 января — «Путешествуй! Познавай! Гордись!», в рамках которого для детей организуют экскурсии по историческим местам на территории республики.

«В 2024 году общее число мероприятий составляло 28 тысяч. Праздничный календарь предстоящего Нового года будет не менее насыщенным. По всей республике развернутся десятки тысяч мероприятий, в том числе на открытом воздухе — народные гулянья, новогодние ярмарки, а также программы в ёлочных городках и на катках», — поделилась министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

С 15 декабря в Башкирии стартует традиционный фестиваль «Новогодние семейные игры» для участников с детьми-школьниками 1−4 классов. Школьный и муниципальный этапы игр продлятся до 12 января 2026 года, республиканский — до 31 января.

«Стараемся создавать условия, чтобы наши жители могли проводить праздники весело и с пользой. В зимние каникулы устраиваем в Башкортостане Новогодние семейные игры. Проигравших тут нет и быть не может. Ведь лучшее время — то, которое мы проводим с нашими семьями», — отмечал Радий Хабиров.

Особая забота.

Подготовка к Новому году в Башкортостане ведется с особым вниманием к социально незащищенным категориям граждан. Более 20 тысяч детей до 14 лет из многодетных семей получат сладкие подарки. Без заботы и внимания не оставят подопечных центров содействия семейному воспитанию и соцприютов.

«Воспитанники детских социальных учреждений традиционно примут участие в республиканских ёлках, а также в многочисленных городских и районных мероприятиях. Это конкурсы, костюмированные развлечения, уличные гулянья, музыкальные квизы, спортивные состязания, дружеские встречи по хоккею, новогодние эстафеты и огоньки, утренники, викторины и многие другие», — поделилась министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Презенты ждут и сирот из приемных и опекунских семей, а также детей жителей региональных пунктов временного размещения, прибывших из Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, отдельных территорий Украины и Сирии.

Разумеется, не забыты пожилые люди: в 40 домах-интернатах с участием волонтеров пройдут новогодние концерты и торжества для 7 тысяч проживающих. Более 1,2 тысячи родителей бойцов спецоперации и 119 ветеранов СВО с инвалидностью поздравят с Новым годом в домашней обстановке.

