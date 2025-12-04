Ричмонд
В Иркутске увеличивают число рейсов в Китай

С 21 декабря возобновляется прямое сообщение с городом Гуанчжоу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Программа полетов из Иркутска в Китай значительно расширяется. Как сообщили КП-Иркутск в одной из крупных авиакомпаний, уже с 21 декабря возобновляется прямое сообщение с городом Гуанчжоу, рейсы туда будут выполняться два раза в неделю.

— Китай становится одним из самых востребованных и стратегически важных направлений для наших пассажиров, особенно после введения безвизового режима между странами, — добавил директор по стратегии Игорь Веретенников.

Еще больше возможностей откроется для путешествий в Пекин: с 22 декабря самолеты на этом направлении будут летать ежедневно, что сделает столицу Китая максимально доступной из Иркутска. При этом сохранятся и уже действующие рейсы в Шанхай дважды в неделю.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что туры в Китай и Таиланд пользуются популярностью у иркутян в новогодние праздники.