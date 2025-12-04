В России массово отменяют концерты Вани Дмитриенко

Популярный певец Ваня Дмитриенко снова заставляет волноваться своих поклонников. В России наблюдается серия переносов его концертов.
Так, например, в Ярославле концерт, запланированный на 7 декабря, был перенесен на 13 февраля 2026 года, а площадка изменена на «Арена 2000». В Тюмени и Владимире выступления также были перенесены на более поздние сроки, а в Иванове концерт и вовсе отменили.
Ранее концерт Вани Дмитриенко в Омске, который должен был состояться 5 ноября в клубе «Ангар», был перенесен на 17 декабря в G-Drive Арену.
Множество поклонников артиста задаются вопросом: состоится ли выступление Вани Дмитриенко в Омске в заявленные сроки? Напоминаем, что билеты на концерт в Омске уже продаются, и их стоимость варьируется от 3 000 до 5 000 рублей.
Ожидаем дальнейших объявлений от организаторов.