В России массово отменяют концерты Вани Дмитриенко

Так, например, в Ярославле концерт, запланированный на 7 декабря, был перенесен на 13 февраля 2026 года, а площадка изменена на «Арена 2000». В Тюмени и Владимире выступления также были перенесены на более поздние сроки, а в Иванове концерт и вовсе отменили.