В новосибирском зоопарке в семействе речных выдр родилось пятеро детёнышей

Сотрудники зоопарка тщательно следят за семейкой, и в первые недели после рождения стараются не беспокоить самку. О том, что у выдр появилось потомство, зоологи узнают по поведению матери. Как и все детёныши куницеобразных, выдрята приходят в этот мир совершенно беспомощными: у них закрыты глаза и слуховые проходы, нет зубов, а вес составляет всего около 100 граммов. Мама-выдра бережно охраняет своих малышей, что делает необходимость соблюдения тишины особенно важной.