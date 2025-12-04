В новосибирском зоопарке в семействе речных выдр родилось пятеро детёнышей

Первые малыши появились на свет в июле, когда мир увидели мальчик и девочка, а затем, в сентябре, к ним присоединились ещё две девочки и один мальчик.
Сотрудники зоопарка тщательно следят за семейкой, и в первые недели после рождения стараются не беспокоить самку. О том, что у выдр появилось потомство, зоологи узнают по поведению матери. Как и все детёныши куницеобразных, выдрята приходят в этот мир совершенно беспомощными: у них закрыты глаза и слуховые проходы, нет зубов, а вес составляет всего около 100 граммов. Мама-выдра бережно охраняет своих малышей, что делает необходимость соблюдения тишины особенно важной.
«Сейчас июльские детёныши активно исследуют свой вольер: они резвятся на улице, играют друг с другом, а порой даже втягивают родителей в свои забавы. Особенно радует, что малыши уже уверенно держатся на воде!» — рассказывает Кристина Антонова, зоолог новосибирского зоопарка.
Сентябрьские малыши пока предпочитают уют своего домика, постепенно набираясь сил и лишь изредка совершая короткие вылазки.
