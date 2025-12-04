Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко предложил провести в Омске Совет регионов России и Узбекистана

Инициатива прозвучала на встрече с президентом Узбекистана и первым вице-премьером РФ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с инициативой провести в Омске в 2027 году заседание Совета регионов России и Узбекистана. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым.

Глава региона подчеркнул, что Омская область активно развивает взаимодействие с узбекскими регионами по многим направлениям.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что Узбекистан — стратегический партнер и надежный союзник России. Сотрудничество стремительно развивается», — отметил Хоценко.

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 85%, при этом российский экспорт в республику увеличился вчетверо. Губернатор выразил уверенность, что проведение Совета регионов в Омске станет важным шагом в укреплении межрегиональных связей и расширении делового партнерства.

Ранее мы писали, что из Омской области на экспорт отправлена 21 тысяча тонн картофеля.