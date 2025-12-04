Виталий Хоценко предложил провести в Омске Совет регионов России и Узбекистана

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 85%, при этом российский экспорт в республику увеличился вчетверо. Губернатор выразил уверенность, что проведение Совета регионов в Омске станет важным шагом в укреплении межрегиональных связей и расширении делового партнерства.