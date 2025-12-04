Виталий Хоценко предложил провести в Омске Совет регионов России и Узбекистана

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с инициативой провести в Омске в 2027 году заседание Совета регионов России и Узбекистана. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым.
Глава региона подчеркнул, что Омская область активно развивает взаимодействие с узбекскими регионами по многим направлениям.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что Узбекистан — стратегический партнер и надежный союзник России. Сотрудничество стремительно развивается», — отметил Хоценко.
По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 85%, при этом российский экспорт в республику увеличился вчетверо. Губернатор выразил уверенность, что проведение Совета регионов в Омске станет важным шагом в укреплении межрегиональных связей и расширении делового партнерства.
