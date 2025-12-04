Степашин предложил альтернативу блокировке WhatsApp*: решение может быть изящным

Альтернативой полной блокировке мессенджера WhatsApp* может быть точечная блокировка экстремистских материалов. Такое предложение выдвинул экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
«Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее. Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — сказал бывший премьер РИА Новости.
Накануне в Госдуме заявили, что в России успешно завершается работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp*.
Ранее сообщалось, что в России замедляют работу WhatsApp*. Аналитик Муртазин предположил, что этот мессенджер будет недоступен для общения через два месяца.
Восемь наивных вопросов об ограничении популярного мессенджера и ответы на них здесь на KP.RU.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.