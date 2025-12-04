Что есть, чтобы не сорваться в конце года: советы диетолога

Декабрь часто становится самым нервным месяцем года: дедлайны, праздники, беготня по магазинам и общее чувство усталости делают людей раздражительными. Но некоторым продуктам действительно под силу помочь организму пережить этот период спокойнее. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что включить в рацион, чтобы пережить конец года.
«На первое место я бы поставила шоколад — самый очевидный продукт. Это вам любая женщина подтвердит. Но и ученые тоже говорят, что всего 20−30 граммов в день (а это примерно 5 квадратиков из плитки) помогают справиться со стрессом и увеличивают выработку эндорфинов, веществ, которые “приподнимают” настроение», — объяснила диетолог.
В холодное время года особенно важно обращать внимание на продукты, которые поддерживают нервную систему. Например, травяные чаи снижают тревожность и улучшают сон. Есть и менее очевидные помощники — сельдерей, капуста и жирная рыба. Они уменьшают стресс, улучшают работу сердца и благоприятно влияют на настроение.
Также полезно включать в рацион ягоды и оливковое масло. Благодаря антиоксидантам и Омега-3 эти продукты помогают организму справляться с хронической усталостью, поддерживают мозг и способствуют более стабильному эмоциональному состоянию.
