В Тогучинском районе на трассе К-16 временно ограничат движение из-за взрывных работ

В Тогучинском районе Новосибирской области в 2026 году будет вводиться периодическое ограничение движения на участке автомобильной дороги К-16 «129 км а/д “Р-255” — Тогучин — Карпысак» в районе 107−110 км. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог региона.
Ограничения связаны с проведением взрывных работ в карьере Камнереченского щебёночного завода. Соответствующий приказ утверждён Министерством транспорта Новосибирской области.
— Для обеспечения безопасности движение транспорта будет временно прекращаться с 10:00 до 16:30. Объезд закрытого 5-километрового участка организован по маршруту «106 км а/д “К-16” — Усть-Каменка — 68 км а/д “К-19 ₽”». На подъездах установлены необходимые дорожные знаки, — сообщили в ТУАД НСО.
Ограничения будут действовать в следующие даты 2026 года: 16 и 30 января, 10 и 24 февраля, 13 и 27 марта, 10 и 29 апреля, 8, 19 и 29 мая, 8, 19 и 30 июня, 7, 17 и 24 июля, 7 и 21 августа, 15 и 29 сентября, 13 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 29 декабря.
ТУАД призывает водителей учитывать временные схемы движения, соблюдать требования знаков и быть внимательными на дороге.