В Находке росгвардейцы задержали разыскиваемого за мошенничество в Москве

Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Приморьюсовершили 289 выездов по сигналу «Тревога», пресекли 92 административных правонарушения и доставили в отделы полиции 174 человека, из которых 35 — по подозрению в совершении преступлений. Кроме того, в ходе патрулирования улиц выявлено 47 лиц, находящихся в розыске.