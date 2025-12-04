Ричмонд
В Находке росгвардейцы задержали разыскиваемого за мошенничество в Москве

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на нервозное поведение мужчины.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Росгвардии в Находке задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске за совершение мошеннических действий. Инцидент произошёл во время патрулирования улицы Луначарского, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморью.

«Мужчина при виде служебного автомобиля Росгвардии заметно занервничал и сменил направление движения. Стражи порядка остановили прохожего и попросили предъявить документы. При проверке по базам данных была установлена причина его тревожного поведения. Оказалось, что 36-летний мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении в Москве мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Приморьюсовершили 289 выездов по сигналу «Тревога», пресекли 92 административных правонарушения и доставили в отделы полиции 174 человека, из которых 35 — по подозрению в совершении преступлений. Кроме того, в ходе патрулирования улиц выявлено 47 лиц, находящихся в розыске.