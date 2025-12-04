Ричмонд
В Омске маршруткой управлял водитель без нужных водительских прав

Мужчину отстранили от управления.

Источник: Freepik

Омские правоохранители в ходе рейда «Пассажирский транспорт» остановили пассажирский автобус ПАЗ, курсирующий по маршруту № 359, с грязными нечитаемыми номерами.

Как заявили в региональной Госавтоинспекции, при проверке документов выяснилось, что у 44-летнего водителя отсутствует категория, позволяющая перевозить пассажиров на автобусе.

«Водитель был отстранен от управления. В отношении него за допущенное правонарушение возбуждены административные делопроизводства по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками)», — говорится в официальном сообщении.

В итоге управление маршруткой пришлось передать другому водителю.

Также выяснилось, что у водителя автобуса есть более 15 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, за что его тоже привлекут к административной ответственности.

В ведомстве добавили, что по факту допуска к управлению водителя, не имеющего права управления маршруткой, будет проведена проверка. Санкция за нарушение для юридический лиц составляет до 100 тысяч рублей.