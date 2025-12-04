В Омске авария и поломка автобуса заблокировали дороги у ТЦ «Каскад»

Сегодня, 4 декабря, Омск столкнулся с серьезными затруднениями на дорогах. Сервис 2ГИС оценивает загруженность улиц города на уровне 6 баллов. Особенно плотное движение наблюдается в центральных районах, в том числе на выездах с Левобережья, а также на проспектах Маркса и Мира.