Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускники НГУ обсудили переименование университета

На традиционном слёте бывших студентов вуза поднимались вопросы повышения привлекательности Академгородка, включая создание цифровой системы для автоматизации документооборота.

Источник: Om1 Новосибирск

Выпускники Новосибирского государственного университета на традиционной встрече в Москве предложили идеи по повышению узнаваемости и привлекательности Академгородка, включая возможное переименование альма-матер. Как сообщает издание «Континент Сибирь», участники слёта обсуждали варианты нового названия — например, Университет Академгородка или Академический университет (кратко — АУ). «Из числа идей, которые могли бы привлечь внимание к городку, — и переименование НГУ. Как вариант участники обсуждения предлагали назвать его, например, Университетом Академгородка», — отмечается в репортаже.

Параллельно с этим выпускники подняли вопрос об освобождении научных сотрудников и преподавателей от избыточной бюрократической нагрузки. Выпускница гуманитарного факультета НГУ Лада Юрченко в разговоре с корреспондентом издания выразила уверенность, что «айтишники Академгородка вполне могли бы создать цифровую систему, автоматизирующую бюрократические процессы». «Бумажная волокита, получение всяких разрешений, заполнение учебных планов, методических описаний, прохождение регламентов — всё это отнимает время от научной и учебной деятельности. Что может быть актуальнее, чем освобождение учёного только для науки», — подчеркнула она.

Для реализации этой инициативы участники встречи предложили законодательный путь. Как отмечает «Континент Сибирь», «участники слёта даже придумали, как провести инициативу в жизнь. Дело за малым: подготовить закон и отдать “академическому” лоббисту в Госдуме продвигать проект через парламентские баррикады». Среди выпускников, готовых войти в рабочую группу по подготовке документа, есть люди с законотворческим опытом, в частности директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина.

На встрече также выступили другие известные выпускники НГУ: основательница «Тотального диктанта» Ольга Ребковец, руководитель Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов и руководитель Центра информационных технологий Института систем информатики СО РАН Пётр Марчук, рассказавший о мероприятиях к 100-летию академика Гурия Марчука. Традиционные встречи выпускников НГУ в Москве проходят регулярно и служат площадкой для обсуждения вопросов развития университета и Академгородка.