Выпускники НГУ обсудили переименование университета

Выпускники Новосибирского государственного университета на традиционной встрече в Москве предложили идеи по повышению узнаваемости и привлекательности Академгородка, включая возможное переименование альма-матер. Как сообщает издание «Континент Сибирь», участники слёта обсуждали варианты нового названия — например, Университет Академгородка или Академический университет (кратко — АУ). «Из числа идей, которые могли бы привлечь внимание к городку, — и переименование НГУ. Как вариант участники обсуждения предлагали назвать его, например, Университетом Академгородка», — отмечается в репортаже.
Параллельно с этим выпускники подняли вопрос об освобождении научных сотрудников и преподавателей от избыточной бюрократической нагрузки. Выпускница гуманитарного факультета НГУ Лада Юрченко в разговоре с корреспондентом издания выразила уверенность, что «айтишники Академгородка вполне могли бы создать цифровую систему, автоматизирующую бюрократические процессы». «Бумажная волокита, получение всяких разрешений, заполнение учебных планов, методических описаний, прохождение регламентов — всё это отнимает время от научной и учебной деятельности. Что может быть актуальнее, чем освобождение учёного только для науки», — подчеркнула она.
Для реализации этой инициативы участники встречи предложили законодательный путь. Как отмечает «Континент Сибирь», «участники слёта даже придумали, как провести инициативу в жизнь. Дело за малым: подготовить закон и отдать “академическому” лоббисту в Госдуме продвигать проект через парламентские баррикады». Среди выпускников, готовых войти в рабочую группу по подготовке документа, есть люди с законотворческим опытом, в частности директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина.
На встрече также выступили другие известные выпускники НГУ: основательница «Тотального диктанта» Ольга Ребковец, руководитель Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов и руководитель Центра информационных технологий Института систем информатики СО РАН Пётр Марчук, рассказавший о мероприятиях к 100-летию академика Гурия Марчука. Традиционные встречи выпускников НГУ в Москве проходят регулярно и служат площадкой для обсуждения вопросов развития университета и Академгородка.