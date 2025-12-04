Выпускники НГУ обсудили переименование университета

Параллельно с этим выпускники подняли вопрос об освобождении научных сотрудников и преподавателей от избыточной бюрократической нагрузки. Выпускница гуманитарного факультета НГУ Лада Юрченко в разговоре с корреспондентом издания выразила уверенность, что «айтишники Академгородка вполне могли бы создать цифровую систему, автоматизирующую бюрократические процессы». «Бумажная волокита, получение всяких разрешений, заполнение учебных планов, методических описаний, прохождение регламентов — всё это отнимает время от научной и учебной деятельности. Что может быть актуальнее, чем освобождение учёного только для науки», — подчеркнула она.